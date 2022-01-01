Marilyn DOUVIER

Mes compétences :
Informatique
Ressources humaines
Assurance
Rédaction
Relationnel
Marketing
Entreprises
ALLIANZ assurances Hervé MOOG
- Commerciale
2012 - maintenantDéveloppement du portefeuille client
Fidélisation
Prospection en agence et sur le terrain
Clientèle : particuliers et professionnels
Mise en place d'outils d'aide à la vente
Actions commerciales
Application de la méthode S'ENERGY
Application de la méthode MAVEN
Formation CCA ALLIANZ 02/2012
MECATHERM
- ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES
2011 - 2011RECRUTEMENT, ENTRETIEN ET PRISE DE POSTE
GESTION DES NOTES DE FRAIS
ETUDE DE MARCHE ENVIRONNEMENTALE
GESTION DES HEURES ET CONTRATS TT
HS FRANCE
- ASSISTANTE MARKETING
2011 - 2011REFONTE COMPLÈTE DU SITE INTERNET
REFONTE DES CATALOGUES
MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNÉES NAVISION
MISE EN PLACE D'OUTILS EXCEL
PLAN MARKETING/PLV : CHEMISES, PANNEAUX, VOITURE, P.O.
PRÉSENTATION POWER POINT
OSRAM
- ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES
Molsheim2007 - 2010GESTION DES INTERIMAIRES : DES PLANNINGS, DES HEURES, DES ELEMENTS CONTRACTUELS, DES MISES A JOUR LEGALES
CONTROLE ET SUIVI DES FACTURATIONS ET DES REFACTURATIONS
CREATION ET MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PROJETS TT
COLLABORATION AVEC LES ETT EN PLACE, APPORT DE NOUVELLES ETT.
COLLABORATION AVEC TOUTE L'ENTREPRISE POUR LES DELEGATIONS, LES PRISES DE POSTE.
EVALUATION BI-ANNUELS DES ETT SELON REGLEMENTATION
GESTION DES DEFINITIONS DE POSTES POUR L'INTEGRALITE DE L'ENTREPRISE
GESTION ADMINISTRATIVES DES FORMATIONS
SUPPORT SUR LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU LOGICIEL : TEST, ESSAIS, PRATIQUE ET FORMATION SUR LES NOUVEAUX ELEMENTS
FORMATRICE DES NOUVEAUX ELEMENTS EN ALTERNANCE
RECRUTEMENT CONTRAT ETE : ENTRETIENS + CONTRAT + PRISE DE POSTE
ALSACE INTERIM
- ASSISTANTE D'AGENCE
Strasbourg2005 - 2007CHARGEE DE RECRUTEMENT,
PROSPECTION ET NEGOCIATION COMMERCIALES,
FIDELISATION CLIENTS
GESTION DES CONTRATS
GESTION DES HEURES
GESTION DES PLANNINGS INTERIMAIRES
ACCUEIL
PLV
COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES DE RECRUTEMENT
FORMATRICE DES NOUVEAUX ELEMENTS DU GROUPE
VISITE D'ENTREPRISE + MISE EN PLACE DES PLANS DE SECURITE