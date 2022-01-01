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Marilyn DOUVIER

ROTHAU

En résumé

Mes compétences :
Informatique
Ressources humaines
Assurance
Rédaction
Relationnel
Marketing

Entreprises

  • ALLIANZ assurances Hervé MOOG - Commerciale

    2012 - maintenant Développement du portefeuille client
    Fidélisation
    Prospection en agence et sur le terrain
    Clientèle : particuliers et professionnels
    Mise en place d'outils d'aide à la vente
    Actions commerciales
    Application de la méthode S'ENERGY
    Application de la méthode MAVEN
    Formation CCA ALLIANZ 02/2012

  • MECATHERM - ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES

    2011 - 2011 RECRUTEMENT, ENTRETIEN ET PRISE DE POSTE
    GESTION DES NOTES DE FRAIS
    ETUDE DE MARCHE ENVIRONNEMENTALE
    GESTION DES HEURES ET CONTRATS TT

  • HS FRANCE - ASSISTANTE MARKETING

    2011 - 2011 REFONTE COMPLÈTE DU SITE INTERNET
    REFONTE DES CATALOGUES
    MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNÉES NAVISION
    MISE EN PLACE D'OUTILS EXCEL
    PLAN MARKETING/PLV : CHEMISES, PANNEAUX, VOITURE, P.O.
    PRÉSENTATION POWER POINT

  • OSRAM - ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES

    Molsheim 2007 - 2010 GESTION DES INTERIMAIRES : DES PLANNINGS, DES HEURES, DES ELEMENTS CONTRACTUELS, DES MISES A JOUR LEGALES
    CONTROLE ET SUIVI DES FACTURATIONS ET DES REFACTURATIONS
    CREATION ET MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PROJETS TT
    COLLABORATION AVEC LES ETT EN PLACE, APPORT DE NOUVELLES ETT.
    COLLABORATION AVEC TOUTE L'ENTREPRISE POUR LES DELEGATIONS, LES PRISES DE POSTE.
    EVALUATION BI-ANNUELS DES ETT SELON REGLEMENTATION
    GESTION DES DEFINITIONS DE POSTES POUR L'INTEGRALITE DE L'ENTREPRISE
    GESTION ADMINISTRATIVES DES FORMATIONS
    SUPPORT SUR LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU LOGICIEL : TEST, ESSAIS, PRATIQUE ET FORMATION SUR LES NOUVEAUX ELEMENTS
    FORMATRICE DES NOUVEAUX ELEMENTS EN ALTERNANCE
    RECRUTEMENT CONTRAT ETE : ENTRETIENS + CONTRAT + PRISE DE POSTE

  • ALSACE INTERIM - ASSISTANTE D'AGENCE

    Strasbourg 2005 - 2007 CHARGEE DE RECRUTEMENT,
    PROSPECTION ET NEGOCIATION COMMERCIALES,
    FIDELISATION CLIENTS
    GESTION DES CONTRATS
    GESTION DES HEURES
    GESTION DES PLANNINGS INTERIMAIRES
    ACCUEIL
    PLV
    COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES DE RECRUTEMENT
    FORMATRICE DES NOUVEAUX ELEMENTS DU GROUPE
    VISITE D'ENTREPRISE + MISE EN PLACE DES PLANS DE SECURITE

Formations

  • OMNIS (Strasbourg)

    Strasbourg 2003 - 2005 BTS ACTIONS COMMERCIALES

Réseau