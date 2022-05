Marilyn Garcia Bernard NAVRASA

NAVRASA comprends :

Une Compagnie de danse indienne professionnelle

''INDIAN DANCE NAVRASA'' avec différents spectacles.

Une ECOLE de DANSE INDIENNE Odissi et Bollywood pour adultes, adolescents et enfants.

Une ASSOCIATION qui propose depuis 13 ans des activités culturelles autour de l'Inde dans tous le sud de la France et ailleurs...

La Cie ''Indian DAnce Navrasa'' propose des spectacles de danse indienne professionnel en danse odissi et Bollywood, elle se produit partout , et s'accompagne aussi des musiciens du groupe ''Chaar Masala''.

Spectacles de danses traditionnelles indienne ( Odissi)

Spectacles de danses indiennes Bollywood AVEC ou sans Musiciens.

Spectacles de contes, musique et danse de l'Inde pour enfants.

Stages , cours de danse Indienne Bollywood et classique Odissi.

Soirées indiennes.

Découverte du Cinéma Indien Bollywood.

Stage de cuisine indienne.

Cours d'hindi.

Photo - projection sur l'Inde

Conférence sur la danse indienne et sur la mythologie hindoue.

Ateliers d'apprentissage " Contes, Danses , Mime théatral.." pour enfants et adolescents.

Divers spectacles sont proposés pour soirées privées, galas,anniversaires, mariages, séminaires, CE, etc...



