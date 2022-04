Florence GUERNIC

Entreprises, collectivités publiques, établissements de formation, associations :



Ateliers collectifs et cohésion d'équipes

● "Invitation au rire et à la bonne humeur". Objectifs : favoriser le lâcher prise, la communication avec les autres et une meilleure gestion du stress, au moyen de différentes techniques : exercices ludiques, yoga du rire, relaxation..

● "Pause détente". Objectifs : prendre le temps de s'accorder une parenthèse détente et relaxation : faire le vide et se ressourcer, s'approprier des techniques de détente "anti-stress".

Format : journée ou demi-journée.



Communication orale et prise de parole en public

● Depuis près de 15 ans et pour le compte d’organismes de formation, je transmets aux participants de mes ateliers, des techniques de prise de parole à l'oral, meilleure gestion du stress et des émotions, applicables dans différentes situations de la vie personnelle ou professionnelle (techniques de recherche d’emploi, communication écrite et orale préparation aux examens ou concours...).

Format : journée ou demi-journée



Particuliers, salariés, agents des collectivités, étudiants :

Coaching orientation ou projet professionnel

● En séances individuelles, j’accompagne les personnes dans la définition de leurs projets professionnels ou personnels et les aide à travailler confiance en elles, motivation, gestion des émotions et du stress, atteinte d'objectifs.

Format : séances d'une à deux heure en face à face, par téléphone ou skype.



« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ». Sénèque



Mes compétences :

PNL

Développement personnel

Sophrologie

Communication écrite et orale

Formation professionnelle

Confiance en soi

Coaching professionnel

Coaching individuel

Gestion du stress

Gestion de projets

Alternance et apprentissage

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Validation des acquis

Ennéagramme

Réactivité&souplesse

Esprit créatif

Formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel