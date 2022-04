Jonathan GOMART

Philosophie : les limites sont faites pour être franchi !

Je suis passionné de sports extrêmes, d'aéronautisme, de jeux et d'enigmes en tous genres.



Carrière :

Après 5 ans passé dans l'événemtiel au sens large, j'ai voulu me spécialiser dans le tourisme d'affaire et plus particulierement dans le Team Building et l'Incentive.

C'est pour ca que j'ai créé SeventyNine en 2009



> SeventyNine est une agence événementielle spécialisée dans le Team Building et l'Incentive.



Mes compétences :

Webdesign

team Building

Lyon

incentive

Evenemetiel

seminaire

gestion de société