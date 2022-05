Sonia BOURBON

Psychologue du travail, j'ai crée le premier Centre qualité de vie au travail, le Centre Pepa-qvt, composé d'une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux attentes des entreprises et proposer des innovation sociales et managériales en prévention de la santé au travail.

www.pepa-qvt.com

Habilitée IPRP (intervenant en prévention des risques professionnels) par la DIRECCTE.



Mes compétences :

Thérapie comportementale et cognitive

PNL

Psychologue du travail

Bilan de compétences

Soutien psychologique