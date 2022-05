Patrice HENNEQUIN

Assistant social de métier, j'ai exercé 6 ans dans un hôpital psychiatrique, 7 ans dans une association intermédiaire comme responsable adjoint et 7 ans au sein du service formation du Coorace. Actuellement formateur indépendant, j'interviens auprès d'entreprises et d'associations du secteur de l'insertion par l'activité économique dans différentes thématiques : formations, accompagnement de projets, démarche qualité CEDRE et audit, conseil,formations sur mesure, DLA...



Mes compétences :

gestion des conflits

économie sociale et solidaire

démarche qualité

accompagnement

gestion de projet

Formation

conseil