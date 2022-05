Marilyn GUILLAUME

Juriste de formation, j'ai enseigné le français ainsi que l’histoire pendant dix ans à la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment .Curieuse, j'entame la formation DESA Responsable de formation dispensée par le Cnam qui s'achèvera début juillet tout en menant parallèlement d'autres projets .

Passionnée par le web et la rédaction, je crée les sites Des livres au féminin, Français web et L'Atelier de la Rédaction ( Rédaction web et stratégie digitale) .

Mes compétences? La rédaction de contenus Web ,la réalisation d'interviews, la création et l'animation de communautés web, l'ingénierie de formation .





Mes compétences :

Animation de formations

Rédaction web

Transcription

Community management

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Littérature française

Droit