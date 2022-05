Marilyn GUYOT

Vous désirez quelque chose de personnalisé, à votre goût pour une occasion ou la décoration de votre maison,je vous propose mes services en tant que graphiste pour d'éventuels projets, tels que :



- dépliants, flyers

- logos

- affiches

- cartes de visite

- photomontages, retouches photos

- menus

- faire-parts de mariage ou de naissance

- Tableaux décoratifs

- bulletins municipaux...



Je peux également vous proposer mes services en traitement de texte afin de saisir vos comptes-rendus ou vos courriers à partir de documents manuscrits ou scannés.



Devis gratuit



Passionnée par le monde de l'image, je peux vous proposer de créer pour vous un visuel personnalisé, qui sort de l'ordinaire, suivant votre avis et mon aide.

Issue d'école d'art, je connais le monde de la peinture, du dessin, et de la couleur. Ce qui me permet d'illustrer des visuels variés et précis.



Mes compétences :

Graphiste freelance

Peintre en décors

Peinture

Graphisme

Décoration

Dessin

Illustration