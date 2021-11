Simon ACHARD

Passionné par le secteur dynamique de linformatique, je souhaite my inscrire pour avoir l'occasion d'apprendre de nouvelles technologies et mettre à profit mes capacités d'analyse et de synthèse dans le cadre de projets agile.



J'ai toujours aimé analyser des process que ce soit lors daudits de processus industriels chez SGG, dans le lean ou dernièrement chez Nemera.



Fort de mes expériences projets clients (santé & industrie) et en environnement multiculturel (USA, Asie, Amérique Latine, Europe), jai appris à bien saisir les besoins des utilisateurs.



J'ai pu travailler en environnement agile en menant des ateliers lean ou des projets d'innovation pharma & cosmétiques chez Nemera et Albea, et j'ai toujours aimé la résolution de problèmes : innovation produit, organisation



COMPETENCES TRANSVERSES

Analyse & synthèse

Orienté process, méthodique

Résolution de problèmes

Orienté besoins utilisateurs

Projets à linternational

Adaptable

Agile et créatif



COMPETENCES METIER

Programmation : C++, Java, VB.NET

Bases de donnees : SQL, Access

ERP: SAP, BO

MS project, Minitab

Photoshop