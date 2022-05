Marilyn LEMOINE

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES AVEC L'ISFEC !

Depuis 1993, l'ISFEC s'est progressivement imposé en Bretagne comme le partenaire formation des structures d’expertise-comptable.



Proximité, attractivité et diversité, au service du développement des compétences des experts-comptables et de leurs collaborateurs.

Son offre s’appuie sur trois piliers :



1) La proximité : l'ISFEC organise des formations au plus près du terrain, dans 11 villes : 22 (Guingamp, Lannion, Saint-Brieuc), 29 (Brest, Quimper), 35 (Rennes, Rennes Cap-Malo), 56 (Auray, Lorient, Ploërmel, Vannes).



2) L’attractivité : l'ISFEC vous propose des tarifs de formation extrêmement compétitifs. Des axes prioritaires à tarifs préférentiels sont définis pour la campagne 2014-2015.



3) La diversité sous deux formes :

› Les thèmes abordés selon trois niveaux : Fondamentaux, perfectionnement et spécialisation & actualité.

•Management, Technologie de l’information et sécurité informatique, Communication, Fiscalité, Révision comptable, Exercice professionnel, Gestion, Juridique, Social et Secteurs particuliers : Non-lucratif & autres, Immobilier, Gestion de patrimoine, Secteur Public et secteur agricole depuis cette année.



› L’offre de formation :

•Séminaires INTER, ou l’assurance du choix : pour 15 à 20 participants sur une ou deux journées,

•Séminaires INTRA, "sur-mesure" :

•Séminaires FLASH, la réactivité au service de l’actualité

•Parcours, passeports et cycles (PPC), dans une logique d’approfondissement :

•Diplômes Universitaires :

Fiscalité des entreprises rentrée prévue pour septembre 2015 à Rennes. (examen à Vannes)

Stratégies patrimoniales pour le chef d'entreprise rentrée prévue en septembre 2016 à Rennes.



•E-learning



L'ISFEC en chiffres (campagne 2013-2014) :



• Plus de 350 séminaires par an

• Plus de 5 800 participants/jour

• 11 sites de formation

• 90 animateurs qualifiés

• 40 600 heures de formation par an.