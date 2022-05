Je m'appelle Marilyn Loustaunau et suis à la recherche d'un emploi en marketing /communication.



Forte d'un grand sens des responsabilités et d'une importante motivation, je mettrai tout en oeuvre pour satisfaire l'équipe de travail et principalement le responsable qui m'encadrera.



Mes compétences :

Bon relationnel

Facilité d'adaptation

Langue anglaise

Relationnel