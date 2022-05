Marilyn MAURICE

Tout au long de mon parcours informatique, les projets dont j’ai eu la charge ont toujours été menés en lien avec la maitrise d’ouvrage (spécifications, recette utilisateurs, assistance).

Cette collaboration s’est renforcée ces dernières années, de par l’accomplissement de taches nouvelles : accompagnement du changement, animation, conseil, formation, support.

Riches d’enseignement, d’échanges et de partages, ces expériences se sont avérées extrêmement enrichissantes.



C’est pourquoi, je souhaite aujourd’hui m’orienter vers des postes de consultant, chef de projet fonctionnel ou assistant à maitrise d’ouvrage.

Etre au cœur du métier pour en apprendre toujours davantage, tout en apportant un service de qualité au client, tel est mon nouveau projet professionnel.



Soucieuse du travail bien fait, je suis rigoureuse, méthodique, à l’écoute, et force de proposition.

Je dispose également d’un esprit de synthèse et d’analyse. ainsi que de qualités relationnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction

Analyse de données

Contrôle qualité

Communication

Microsoft Excel 2010

Typo3

MVS Mainframe

MySQL

DB2

Développement informatique

Java

COBOL

Business Objects

Accompagnement au changement

Prévention des risques professionnels

Risque chimique