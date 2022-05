Marilyn ZERMATTEN CHAUVEL

Après avoir travaillé pendant près de 15 ans pour le print et l'édition de livres culturels - notamment des beaux-livres et des ouvrages de tourisme, je déploie désormais mes compétences dans le domaine du digital.

Les contenus pertinents et de qualité sont un puissant levier de visibilité et d'acquisition. C'est dans ce cadre que j'exerce mes connaissances éditoriale et rédactionnelle au service de l'inbound marketing et d'une expérience client toujours plus efficace.



-Développement de brand content

-Rédaction de contenus digitaux

-Construction de dispositifs éditoriaux incluant les réseaux sociaux



-SEO/SEM

-optimisation: analyse du trafic et de la visibilité, propositions d'optimisation



-Création et gestion de campagnes d'acquisition et fidélisation (publicité online, newsletters, e-mailing)

-Marketing relationnel



-Veille concurrentielle et curation de contenus

-CMS (WordPress, HTML 5)



-Mesure des résultats (choix des indicateurs, Google Analytics)



Suivez-moi sur Twitter: @MarilynZermatt