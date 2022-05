Marilyne APPERE

Aujourd'hui animatrice socio-culturelle en temps partiel pour l’association Leo Lagrange Ouest sur le territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté, je suis également passionnée par le secteur de la gestion de projet, la

communication (digitale/événementielle) et la valorisation.

Mes domaines de prédictions sont : la communication, la mise en place d'événements et la promotion.

Que se soit pour une entreprise privée, une collectivité, une association, trouver l'idée qui va attirer du monde,

marquer l’esprit, fidéliser et organiser en équipe...c'est ce qui m'anime!

Mes valeurs et ma formation me permettent également d'apprécier la promotion touristique et la valorisation du patrimoine.



En dehors de mes heures de travail je passe du temps pour l'association CFMA pour laquelle je m'occupe de la communication, j'adore également chiner, rénover, fabriquer des cosmétiques... sans oublier ma vie de famille, un vrai programme!



Mes compétences :

Piloter, organiser et mettre en place des projets

Tourisme culturel

Édition

Relations Publiques

Evènementiel et Relations Publiques

Relations Presse

Gestion de projet

Facebook

Médiation culturelle

Tourisme

Animation

Management

Community manager

Organisation

Maîtrise des logiciels de réservation : Kidéa, Ade

Réseaux sociaux

Maîtrise d'espace de travail collaboratif : Asana,

Maîtrise des logiciels :I movie, Movie Maker

Maîtrise des logiciels : Open Office, Scribus, Pai

Gérer une communauté via les réseaux sociaux

Gérer un budget

Assurer la gestion administrative, humaine et logi

Mettre en place des supports de communication

Organiser, concevoir, déléguer et mettre en place

Coordonner et manager une équipe

Développer des relations partenariales (entreprise

Assurer la promotion d'un territoire, d'une struct