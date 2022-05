Marilyne BAZELY

Elaboration du journal, de la balance, du bilan et du compte de résultat,

Réalisation de budgets prévisionnels,

Edition de bulletins de paie,

Conduite de réunion, d’entretien,

Création de plannings,

Rédaction de notes, lettres, rapports de synthèse et comptes rendus.

Synthèse de documents,

Conception de questionnaires, grilles d’entretien, grilles d’observation,

Valorisation des résultats,

Mise en place d’une démarche qualité avec participation du personnel du service,

Communication en anglais et en allemand,

Utilisation des outils informatiques (Word, Excel, Access, Power point, Internet,..),

Travail d’équipe,

Connaissance du contexte législatif national et international propre au secteur social et médico-social,

Appropriation de certains thèmes de sociologie,



Mes compétences :

Administratif

Cadre administratif