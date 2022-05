Marilyne CIODIN

Ayant débuté mes études dans la gestion de patrimoine, j'ai voulu les compléter avec une formation en Droit fiscal.

Je suis à la recherche d'un contrat de travail dans une société d'avocats, de gestion de patrimoine, service juridique et fiscal d'une société, une assurance ou une banque.

Ma formation en fiscalité personnelle m'a également délivrée des compétences en fiscalité des entreprises.

Mes différents voyages et surtout mon expérience de deux ans en Australie m'ont permis d'acquérir une ouverture d'esprit sur les différentes cultures qui nous entourent. Ce fut une expérience fructueuse autant sur le plan humain que professionnel.

Pour cela, dans un avenir plus ou moins proche, je ne serais pas contre l'idée de travailler à l'international.



Mes compétences :

ISF

Immobillier

Impôts

Navis

corporate tax

big expert

clickimpots