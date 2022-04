Sylvain PETITJEAN

Valofi est une structure indépendante, présente au niveau national . Le groupe commercialise en toute impartialité des produits financiers (Assurance vie multi supports; PEA; SCPI; FCPI/FIP;...)



Nous proposons un large choix de solutions financières sélectionnées auprès de différents partenaires



Cette objectivité consiste à référencer les offres les plus pertinentes du moment et de les proposer auprès d'une clientèle de particuliers par l'intermédiaire d'un réseau commercial



Nous avons un projet de développement, nous recrutons sur l'ensemble de nos agences, un conseiller chargé de suivre le portefeuille de clients et prospects



Fort d'une expérience réussie dans le domaine des produits financiers ou similaire, capable de relever un projet pionnier, si ce projet vous intéresse, je vous invite à venir vers moi pour échanger sur le sujet



Mes compétences :

Certifié En Gestion De Patrimoine