Sylvain PETITJEAN

Bonjour et bienvenue sur mon profil!



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique (diplôme international - EISTI 2008) , j'interviens depuis 3 ans en tant que consultant technico-fonctionnel sur des projets de développement, chez Umanis France, SSII parisienne spécialisée dans la Business Intelligence.



De nature curieuse et impliquée, j'aime aborder des environnements nouveaux. C'est pourquoi j'ai toujours recherché la diversité des problématiques abordées dans mes différentes missions, et à conserver une grande polyvalence dans les tâches accomplies.



J'apprécie particulièrement les phases fonctionnelles, qui permettent de plonger au coeur des problématiques du client, et de mettre en avant mon bon relationnel ainsi que mes capacités à apprendre et à analyser rapidement.





Mes valeurs: Dynamisme, Sourire et Implication.





Les outils et technologies sur lesquels j'ai travaillé:

- Méthodes: UML, Merise

- OS: Windows, Unix, Linux

- SGBD: Oracle, Teradata

- Langages: J2EE, C, C++, SQL, XML, HTML

- L4G: PL-SQL

- AGL: Windev (toutes versions), Eclipse

- ETL: Oracle Data Integrator 10 / Sunopsis , Talend

- Outils de développement/modélisation: Rational Rose, PowerAMC, SQLDevelopper, Teradata Suite

- Outils de bureautique: Office, Word, Excel, Powerpoint & equivalents OpenOffice



Mes compétences :

AMOA

Business

ETL

Informatique

Microsoft Business Intelligence

Microsoft SQL

Oracle

Polyvalent

Teradata