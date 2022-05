Nicolas JOLY

Créée en 1990, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence pour près de 70% de son activité, Gestion de la Relation Client et Web/IT.

Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets de transformation numérique (conseil, développement, intégration, tierce maintenance applicative, infogérance et formation) selon plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centre de services partagés et en mode SaaS. Plus de 70% des entreprises du CAC 40 nous font confiance, année après année.

Le groupe Umanis rassemble plus de 1600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros



Descriptif de poste :

- Participation aux phases d'avant-ventes

- Pilotage de projet (Coûts, Délais, Qualité)



Outils maitrisés :

- SGBD (Oracle, DB2, MySql, SqlServer, WX2..)

- ETL (Talend, Informatica, Datastage, MS Integration Services, Sunopsis)

- Restitution (BusinessObjects, Cognos, Reporting Services, MicroStrategy, JasperReport)

- Portails (Sharepoint, )

- OS (Unix Solaris, Linux, Windows, Mac)

- Web (HTML/CSS, php/MySQL)

- Expert Bureautique





Mes compétences :

Gestion

Business Intelligence

Ingénierie

SQL

Informatique Décisionnelle

Organisation

Informatique

PHP

Base de données

Java EE

Java Platform

Gestion de projet

Oracle

Management