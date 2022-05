Nicolas Joly

Créé depuis 2010, après plus de 15 ans en agences de communication, l’idée fondamentale est de réunir des indépendants passionnés avec de l’expérience !



dotMastaz est alimenté par une équipe d’artistes talentueux et expérimentés qui permet d’harmoniser les disciplines de conception, de création, de rédaction et de développement web.



Nous travaillons avec des entreprises de premier plan, agences, artisans et commerçants qui correspondent donc à tous les budgets, contraintes, échéances et métiers !



Mes compétences :

JavaScript

PHP

HTML

JQuery

CSS

Web