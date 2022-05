Marilyne DERRIEN

Je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'administratif ou du médical pouvant me déplacer sur le secteur de Bourg en bresse et Mâcon.

Diplômée en secrétariat médical et de niveau Bac + 2, je pense réunir des compétences intéressantes à l'exercice de ce métier: Accueil, gestion administrative d'un poste de travail (classement/archivage), tenue d'un standard téléphonique, maîtrise de l'informatique (Word/Excel), planification de rendez-vous médicaux, saisie de devis, facturation et lien avec les caisses d'assurance maladie.

Dynamique, adaptable et d'une grande vivacité d'esprit je saurai vous convaincre de mes capacités et répondre à vos exigences.

Enfin, j'aime travailler en équipe et créer une ambiance de travail optimale , toujours dans un esprit de performance.



Mes compétences :

Informatique

Accueil et toujours le sourire !

Anglais courant

Administration

Facturation et suivi des encaissements

Télétransmission

Création Des Avoirs Et Enregistrement Des Acomptes

Saisie De Devis

Classement Et Archivage

Gestion De Dossiers Médicaux

Planification Et Prise De Rendez Vous

Sens Du Relationnel

Gynaecology and Obstetrics

Invoicing > Issuing Invoices

Microsoft Excel

Microsoft Word