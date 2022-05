Marilyne LABORDE

Ingénieur de formation, j'ai développé au cours des 10 dernières années des compétences en gestion de projets dans un environnement international, et un gout avéré pour le travail en équipe et sur le terrain.

Mes domaines de spécialisation sont le marché asiatique et le prêt à porter femme/enfant.



Disponible immédiatement, je souhaite intégrer une entreprise en tant que DÉVELOPPEUSE PRODUIT, GESTIONNAIRE DE PRODUCTION ou ACHETEUSE.

Secteurs : mode, luxe, art de vivre.



N’hésitez pas à me contacter !