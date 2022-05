Marilyne LAMAND

Je suis âgée de 49 ans.

Je possède une expérience de 12 années en tant que responsable d'un Centre de vacances agréé O.N.E.

Je possède une expérience de 7années en législation sociale (titres services).

(contrats de travail, documents sociaux, contentieux, titres services, conventions commerciales, ....)

J'ai été animatice (français et habiletés sociales) en milieu carcéral (prison de Andenne et de Huy).

Conférencière dans toute la Belgique (TDAH, violences conjugales, ....)

Création d'ateliers pour enfants et adultes











Mes compétences :

Ambition

Animatrice

assidue