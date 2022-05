Marilyne LANGLOIS

Titulaire du BTS Bioanalyse et contrôle en 2015 et d'une licence professionnelle Industrie Chimique Pharmaceutique et de santé options biotechnologies en 2016 réalisée en alternance au sein d'IFPEN, j'ai été aide de laboratoire en Physique Chimie à la fin de l'année scolaire 2018-2019. Cette expérience m'a permis de me professionnaliser concernant la gestion d'un laboratoire de Physique-Chimie (réalisation d'un inventaire, préparation du matériel et des solutions nécessaires à la réalisation des travaux pratiques en collaboration avec l'équipe enseignante, ...) et de découvrir un métier méconnu



Mes compétences :

Électrophorèse

Purification de protéine

Bureautique