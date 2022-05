Marilyne LAUGIER

Mon parcours quelque peu atypique peut surprendre à première vue. En effet à la sortie du Bac je n'étais pas prédisposée à entrer dans le monde du tourisme. Mon sens logique et mes connaissances du monde économique développés au cours de mon Bac ES, m'ont orientée vers un DUT GEA. Ce diplôme m'a apporté de solides bases en gestion ainsi qu'un esprit de synthèse et d'organisation. Cette année là, je fus la présidente d'une association dont le but était de faire découvrir de nouvelles cultures. Pour cela nous avons, avec mon équipe, organisé un voyage en Irlande. C'est cette expérience qui m'a donné le goût de la production de voyages.

Ne trouvant pas d'épanouissement dans la finance et la comptabilité, j'ai décidé de changer de domaine et de me spécialiser dans le tourisme.

J'ai donc choisi d'étudier un an en Irlande afin d'améliorer mon anglais avant de commencer mes études de tourisme. Ce voyage m'a permis de découvrir une nouvelle culture et ainsi d'aiguiser ma curiosité face aux voyages. C'est durant ce Bachelor que mon goût pour l'informatique et le multimédia s'est affirmé.

À mon retour en France, c'est donc naturellement que j'ai suivi une formation liant tourisme et multimédia. Dans le cadre de cette licence, j'ai effectué un stage de 5 mois dans un Tour Opérateur. Cette expérience m'a conforté dans mon projet professionnel, qui est la production de voyages.

J'ai ensuite intégré le Master Tourisme Culturel International, car je pense qu'une connaissance culturelle est importante pour concevoir des produits touristiques adaptés à chaque type de clientèle.

En plus de mes études, j'ai travaillé durant 8 mois dans la restauration rapide. Grâce à cet emploi j'ai appris à travailler en équipe, à m'adapter rapidement à une situation imprévue. C'est un travail qui m'a demandé de la patience, et a développé mon sens du contact avec la clientèle. Cela pourra être un atout dans ma vie professionnelle future. Cette expérience m'a appris à savoir gérer mon temps correctement et à savoir équilibrer les moments de travail, de révision et de loisirs.

Pour m'évader je fais de la danse classique et contemporaine depuis l'age de 5 ans. Rigueur des pas, complicité avec les danseurs, respect de la discipline sont un mélange d'apprentissage qui a rythmé mas vie. C'est un travail exigeant qui demande précision, persévérance et maitrise de soi.

Toutes ces compétences acquises au cours de ma vie pourront être utilisées dans mes futurs emplois.



