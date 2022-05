Marilyne LY

Bienvenue sur mon profil,



Actuellement en 2eme année de BTS Management des Unités Commerciales, je suis titulaire d'un BAC Économique et Social. Je souhaiterais dans le futur intégrer une formation jusqu'au Master dans le domaine du marketing digital, multimédia, tout ce qui touche la technologie car je suis fortement intéressée par ce domaine.

Mes stages et travaux saisonniers ont pu m'apporter les premiers sens dans le monde professionnel, une dynamisation et la découverte d'une polyvalence.



Mes compétences :

Word

Powerpoint

Photoshop

Photofiltre