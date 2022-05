Marilyne MENDIA

En 20 ans d'ancienneté et de mobilité professionnelles dans la banque, j'ai exercé les fonctions de responsable marketing local puis régional, conseiller de clientèle professionnel, directeur d'agence et désormais, directeur de groupe.



Ces années m'ont apprises que les clés du succès, quelque soit le métier, sont toujours les mêmes : professionnalisme, esprit d'équipe adaptabilite et respect des clients et des collaborateurs.



Mes compétences :

Vente

Développement des compétences

Management

Conduite du changement

Conduite de projet