Mecanic Vallée a été créé en 1998, comme SPL, devenu lauréat de la sélection nationale des grappes d’entreprises exemplaires depuis le 4 mai 2010, pour

- Promouvoir l’industrie mécanique

- Constituer un lieu d’échanges et d’animation

- Coopérer entre industriels de la mécanique

- Mettre en commun des moyens et développer des synergies

- Développer nos compétences

- Trouver ensemble de nouveaux marchés

Dans le but de plus de compétitivité des entreprises et des territoires du Lot, de l'Aveyron et de la Corrèze.

155 membres actifs dont plus de 130 entreprises de l'industrie mécanique (équipementier automobile, aéronautique, machines outils, UGV, composites, précision,...)