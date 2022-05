Bonjour à tous. Je m'appelle Marilyne et je suis arrivée en Haute Garonne il y à tout juste deux ans. Pour le travail bien sur...! Car mon travail c'est ma raison de vivre. Je travail dans le batiment depuis 3 ans et je ne regrette pas cette reconvertion professionelle. La passion de construire c'est ce qui m'a amené dans le batiment. Le plus beau métier du monde, mais néanmoins pas le plus facile !



Mes compétences :

Bâtiment

depassement de soi