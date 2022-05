Marilyne VANGHELUWE

Principales compétences :

- Management ; Gestion Comptabilité Finances ; Ressources Humaines ; Organisation

- Management d’équipe (gestion, comptable, commerciale)

- Supervision administrative, comptable, financière et sociale en environnement international

- Contrôle budgétaire, Tableaux de bord , Reportings à la Société Mère (normes IFRS)

- Élaboration du Budget , analyse des écarts (CA, marges, rentabilité, prix de revient ...)

- Arrêtés comptable, clôture fiscale

- Définition et mise en place de procédures, liaisons internes (commercial, production, logistique)

- Migration progiciel

- Veille juridique, fiscale et sociale, suivi des déclarations fiscales et sociales

- Relations avec les CAC, Auditeurs, CRAM, Inspection du travail, Banques



Mes compétences :

Hyperion Financial Management

Microsoft Excel

Microsoft Word

Alpha

Oracle