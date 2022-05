Nouvelle dans le monde du travail, j’accrois très vite mes connaissances et mes compétences au sein du BBI.

C'est une très belle expérience que de travailler avec une équipe dynamique et rigoureuse avec un grand sens de l'organisation. Je suis curieuse de savoir plus, d'apprendre pour devenir une grande icone du bâtiment international.



Mes compétences :

Archicad

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

Revit

Microsoft Office