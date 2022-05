Marina,( je préfere que l'on m'appelle ainsi c'est plus amical et plus direct à mon avis)calme simple

mais tres déteminée travailleuse , j'aime la sincérité dans toute relations humaines, je suis dynamique, ai le souci de tres bien faire ce que j'ai à faire,aime les défis et prendre des risques.



Mes compétences :

Intégrité