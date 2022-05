Marina ALAGBE

Future diplômée d’un MBA 2 en Audit et contrôle de gestion en alternance, mon souhait est d’intégrer le monde de l’audit et du conseil , un environnement dynamique et exigeant, qui permet d’avoir une vue des activités de l’entreprise et de participer à son bon fonctionnement. Dans l’optique de devenir expert-comptable, rejoindre un cabinet d’audit et de conseil me permettrait d’atteindre mon objectif. Lors de mes stages à Barclays Bank et en cabinet d’expertise comptable FIDEXCA, j’ai effectué des missions d’analyses financières, de contrôle de gestion et de commissariat aux comptes. Actuellement, en tant qu’Analyste des coûts au sein de CHEP France, je suis chargée de suivre et de produire des indicateurs pour optimiser les coûts logistiques. Je suis à l'écoute pour des offres concernant un stage de fin d'étude, un CDD et un CDI.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Audit

Comptabilité analytique

Analyse de données

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Journals

CSP

Supply Chain

SAP OFFICE

SAP

Analyse financière