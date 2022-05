Marina ALIBERT

Titulaire depuis le mois de juillet 2010 du titre professionnel de comptable assistant, je suis à la recherche d'un poste de comptable assistant.

Je possède les compétences suivantes :

- Assurer les travaux courants de comptabilité

- Réaliser les travaux de fin d’exercice comptable et fiscal et présenter les données de gestion

- Calculer les paies après collecte des informations sociales et des données variables

- Etablir les déclarations sociales périodiques

- Comptabiliser les paies

- Respecter la réglementation sociale en vigueur

- Techniques de vente et techniques de merchandising

- Modalités d'accueil

- Droit commercial

- Gestion administrative

- Règles de gestion de stocks



Mes compétences :

Comptabilité

COMPTABILITE PAIE

Paie

TVA