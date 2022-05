Marina ALVAREZ, étudiante de Master 2 à KEDGE Business School (ex. EUROMED Management), campus de Marseille.



Parcours Master Audit-Expertise, orienté finance d'entreprise, comptabilité et contrôle de gestion. Obtention à terme d'un Master en Management et validation par équivalences de 5 des 7 U. E. du D. S. C. G. (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion).



Contact : marina.alvarez@kedgebs.com



Mes compétences :

Rédaction

Comptabilité générale

Analyse financière

Audit financier

Microsoft Office