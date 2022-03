Certifiée en psychologie positive

° Élaborer des stratégies d'apprentissages adaptées et durables

° Apprentissage social et émotionnel (SEL)

° Attention et apprentissages scolaires

° Approches pédagogiques pour élèves à haut potentiel et troubles des apprentissages (tdah, dys)



J'interviens en milieu scolaire où je forme enseignants et professionnels de l'enfance.

J'organise des conférences et des ateliers sur demande et j'accompagne (outils, stratégies) les enfants et leurs parents qui ont besoin d'écoute, de conseils.



http://marina-ardouin.fr/