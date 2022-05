Marina BALTHAZAR

Actuellement en recherche d'emploi et intéressée par le métier d'assureur, je recherche un poste.

J ai une expérience dans le domaine des assurances de 2 ans et demi acquise au cours de ma formation en BTS assurance par alternance et en contrat de mission d'intérim à Idmacif.fr ( filliale internet de la mutuelle Macif). Motivée et dynamique , je possède aussi les qualités suivantes : polyvalente , organisée , consciencieuse , esprit d'équipe et facilité d'intégration. Ayant des connaissances dans la gestion de contrats d'assurance , en back office( traitement adhésions, modifications, saisie ,avenants et résiliations de contrats) ainsi qu'en centre d'appels. Je suis preneuse de toutes opportunités , j'accepte de suivre une formation complémentaire par rapport au poste proposé dans le but d'enrichir mon expérience professionnel.