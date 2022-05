Marina BENOMAR

Bonjour, je m'appelle Marina, j'ai 20 ans, je suis étudiante en céramique, j'adore dessiner et je suis passionnée de musique.



Je suis à la recherche de stages dans le domaine du design (céramique, graphisme et textile) avec des artisans, agences, petites entreprises... Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très motivée et enthousiaste. J'aimerai mettre mes connaissances et compétences aux services de projets enrichissants.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Dessin

Animation socioculturelle

Travail en équipe