Agathe DARROUZET

Je me lance dans l'aventure graphique dès 2002 en entrant dans une classe prépa d'art à LISAA. De cette année très enrichissante, je retiens le graphisme qui m'amène à faire mes études supérieures sur 3 ans dans le cycle "graphisme/illustration/multimédia de L'institut Supérieur des Arts Appliquées (LISAA!).



Après de belles années d'apprentissage et de découverte je deviens gat graphiste et me lance en solo. Naissance d'une graphiste freelance et agence qui n'a pas les crayons dans sa poche!

Jeune graphiste en accord avec son temps, j'aime m'investir dans mon travail pour me donner à 100% et réaliser de beaux projets.

Passionnée de graphisme, attirée par les formes et le design je me spécialise dans le web et l'animation (flash) pour élargir mes expériences.



Aujourd'hui graphiste professionnel en freelance et en agence avec plus de 7 ans d'expériences je travaille sur PC et Mac, sur tous les logiciels de l'Adobe Creative Suite CS5/CS6.

Je reviens à mes premiers amours, le print et les plv.



Autonome, curieuse et rigoureuse j'aime comprendre les attentes de ses clients afin de répondre à leurs besoins.



Bénéficiant d'un grand sens artistique et d'une large créativité, j'ai à mon actif de nombreux projets tels que des logos, chartes graphiques, affiche, catalogue, packaging, livre, plaquettes, flyers, brochures, vitrophanie, affiche de film, PLV, site internet, animation et bien d'autres.



Mes clients sont des entreprises très différentes aux activités très diverses.

En référence : BNP PARIBAS, Virgin Mobile, Sarenza.com, Serial-id, Babylone 19, Factory Editions, Eurokapi Interactive, CC and CO, Etmos, Funnydoors, Andrea Crews, Emmaüs Habitat, Cheeeeese, Hr Valley ..



Mes compétences :

Adobe Flash

Direction artistique

Communication

Graphisme

Création

Internet

Print

ADOBE CREATIVE SUITE CS6

Pubs

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Excel

Macromedia Flash

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects