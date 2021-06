Marina BETTON

Graphiste/Print de 27 ans, recherche une opportunité d'évolution au sein d'une entreprise d'édition ou au sein d'une équipe pour élargir mes compétences et mes horizons. Le monde de l'édition m'attire de plus en plus.



Expérience de 2 ans en tant que maquettiste / metteur en page au sein d'un journal.

Je travaille actuellement dans une entreprise d'impression au poste PAO depuis 2 ans.



Je connais et utilise la suite adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign et Acrobate)

J'ai quelques connaissances dans le logiciel CALLAS.



Je suis passionnée par l'illustration, le street art, et d'autres domaines art et graphisme que j'aimerai mettre à profit.









Mes compétences :

Adobe Illustrator

CSS

HTML

Illustrator – indesign

indesign

Language HTML

Webdesign

Adobe InDesign

Adobe Photoshop