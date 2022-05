Marina BOLOGNINI

Après un parcours dans la fonction hospitalière en tant qu'infirmière puis infirmière puéricultrice, je travaille actuellement dans la fonction territoriale . J'exerce la fonction de responsable de structure petite enfance et je suis amenée à manager une équipe de 32 agents.

Mes compétences en management et en communication ont pu se développer depuis 15 ans que j'exerce ce métier.

Je reste attachée au coeur du métier qui est l'accompagnement des enfants et des familles, des professionnels de la petite enfance.



Mes compétences :

Santé

Management d'équipe

Communication