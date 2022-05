Bonjour,

Je suis une jeune diplomée de 24 ans, qui souhaite entrer dans la vie active.

Ma formation d'assistante manager m'a appris l'enjeu qu'est un poste d'assistante et son importance au sein d'une entreprise.

Curieuse et pleine de vie, j'adore le sport et la lecture.





Mes compétences :

Assistanat

Hôtesse

Réceptionniste