Marina BOUGAIEFF

La physio-Energie est une pratique énergétique permettant de trouver ou retrouver un Bien-Être physique, mental et émotionnel. J’utilise pour cela différentes méthodes énergétiques et naturelles douces telles que le Reiki, la Thérapie d’énergie intégrée® , l’aromathérapie ainsi que mes dons naturels (magnétisme et intuition) afin de soulager vos maux et vous libérer de vos blocages.



Influencée par les enseignements de Lise Bourbeau et l’école « Écoute ton corps », je travaille sur les différents corps énergétiques afin de rééquilibrer votre Être et vous soulager de vos petits et grands « bobos ». J’utilise également mon expérience de Coach de vie afin de vous guider sur le chemin du Bien-Être. Enfin, je vous propose mes conseils en aromathérapie (huiles essentielles) afin de rééquilibrer votre corps naturellement.



J’interviens à Agadir au Maroc ainsi qu’en France à Nice.



Mes compétences :

Coaching d'équipes

Conférencier

Coaching

Sport events

Communication

Coaching & Mentoring

Team Management

Stress Management

Management opérationnel