Bonjour!

je m'appelle Marina Bouret j'habite dans les deux-sèvres à Thénézay j'ai 39 ans je suis célibataire je n'ai pas d'enfant je suis dans le domaine du commerce précieux j'ai une gallérie de Bijoux de perles et de Tableaux d'art et de décoration je souhaite développer mon réseau professionnel et proposer mes expériences professionnels et personnel.

au plaisir de vous lire recevez mes salutations

Melaine