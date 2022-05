Marina BRETON

Forte de 10 ans d'expérience en études marketing, secteurs FMCG (alimentaire, hygiène et cosmétique), cibles BtoC, j'ai rejoint Cohda pour enrichir mon expérience en études et analyse de marché pour d'autres secteurs (administrations, banque&assurance, transports, télécommunication, etc...) et d'autres cibles (BtoB).



Je dispose de compétences variées acquises en tant que gestionnaires de projets : coordination de projets à l'international, communication interne (collaborateurs), communication externe (fournisseurs, clients), analyse et synthèse de données statistiques, relation clients, gestion budgétaire, management de personnes.



Je vous invite à me contacter si vous avez ou entendez parler d'opportunités professionnelles à saisir.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication interne

Communication externe

Analyse de données

Management des hommes

Chef de groupe

Etudes marketing

Univers FMCG

Gestion de projets internationaux

Traitement de données