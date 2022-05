Marina BRUNEL

• RESPONSABLE SECTEUR GRAND OUEST TEISSEIRE •



Je recherche une alternance dans le domaine du Marketing



#Alternance #Motivation #Commerce #Vin #Sirop



➻ Etudiante dans le domaine du marketing et du commerce, j'entame ma quatrième année d'étude supérieure en alternance chez Totem Formation à Cesson Sévigné.



➻ Actuellement Responsable Secteur grand ouest chez Teisseire, affilié au food service, c'est à dire à destination des CHR. Je parcours le secteur afin de vendre les Sirops Spécial Barman TEISSEIRE.



➻ Précédemment dans le domaine du vin, chez Métro Cash and Carry. Conseillère caviste à destination des professionnels de la restauration fût un poste enrichissant.



➻ Présidente de l'association étudiante TOTEM TOUCH, que j'ai co-créé en Janvier 2016. Elle a pour but d'aider les étudiants à la recherche d'alternance, ainsi que de gérer le Bureau des Etudiants de Totem Formation.



Mon objectif est de pousser mes études jusqu'au BAC+5 toujours en alternance



Mes compétences :

Dynamisme

Ambition

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet