Marina BURLOT

Après différentes expériences professionnelles, je souhaite désormais me recentrer sur mon domaine de prédilection : les Ressources Humaines.



En 2013, j'obtenais le DUT GEA spécialité Ressources humaines à l'issue duquel j'ai pu acquérir de l'expérience dans le domaine du travail temporaire sur un poste d'Assistante d'Agence.



Mon objectif actuel est d'occuper un poste d'Assistante Ressources Humaines / Assistante d'agence et de développer mes compétences en matière de recrutement, formation, gestion de la paie, etc...



Je suis disponible immédiatement, mobile, et extrêmement motivée.





Mes compétences :

Word

Excel

Cegid

Préparation de commandes

Gestion des commandes

Ulis

Droit du travail

Accueil des clients

Mise en rayon

Merchandising

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion de caisse

Gestion des stocks