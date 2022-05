Marina BUTTI

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Télécommunications, j'ai passé 12 ans dans la société Bouygues Télécom au sein de laquelle j'ai pu acquérir une solide expérience professionnelle.

Au début de ma carrière j'ai occupé des postes techniques et opérationnels puis mon parcours professionnel s'est orienté vers le métier de Chef de Projet au sein duquel j'ai mis à profit mes qualités relationnelles et organisationnelles ainsi qu'une forte capacité de travail. J'ai su faire preuve d'une importante capacité d'adaptation à de nouveaux métiers et domaines techniques.



Mes compétences :

Animation

Animation de groupe

Animation de groupe de travail

Appels d offres

Appels d'offres

Architecture

Architecture reseaux

Conduite et Gestion de projet

Gestion de projet

Groupe de travail

Ingénierie

Management

Management d'équipe

Pilotage

Planification

réseaux IP

Support

Telecom

Télécoms