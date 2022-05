Marina BUTTIN

Bonjour,



Je suis co-gérante d'un salon de coiffure sur Bourgoin jallieu depuis 7 ans,

Travaillant en exclusivité avec les produits Redken, ainsi que Ghd , sun institute.



Nous réalisons toutes les techniques actuelles ..

Que ce soit des rumbows, ombré haïr, pastel, coloration ph acide, pré-texturisation coupe longue durée..



Nous sommes à la pointe de la mode et des micros tendances.



Se former est important dans notre métier, c'est pour cela que nous partons très régulièrement en formations diverses et que nous participons à des shows REDKEN.



Nous nous réinventons chaque jour pour proposr le meilleur à nos clients....



Suivez nous sur notre page 5th Avenue coiffeurs, Instagram pour suivre nos différentes présentations.