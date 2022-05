Marina CALVEYRAC

Bonjour,



Actuellement à la recherche active d’un emploi, je souhaite mettre à votre disposition mes compétences et ma motivation à travers un investissement à long terme.



Titulaire d’une Licence Droit-Economie-Gestion, je dispose de compétences professionnelles solides dans la gestion de projets européens, dans l’administration et dans la comptabilité/gestion. A travers mes diverses expériences, j’ai pu participer avec succès à l’optimisation du pôle administratif et financier, au développement de la gestion des Ressources Humaines ainsi qu’à la fidélisation des clients.



La ponctualité, le sens de l’initiative et de l’organisation, l’autonomie ainsi que la polyvalence sont les atouts que je souhaite mettre à votre disposition.



Aussi, je souhaite vous rencontrer, pour approfondir avec vous mes motivations et vous convaincre de l’intérêt d’une future collaboration.



Dans cette attente, je vous prie de croire, l’expression de mes sincères salutations.





Mes compétences :

Secrétariat

Comptabilité

Bureautique

Organisation

Gestion de projet